شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السرقة فى البرنس.. تهم أدخلت محمد رمضان السجن فى مسلسلات سابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة تلو الأخرى يحقق مسلسل "البرنس"، الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان نجاحاً كبيراً، خاصة بعدما تعرض بالأمس لأشد درجات الظلم من أخوته ممثلة فى دخوله السجن بعد مؤامرتهم عليه بهدف إدخاله السجن، بتهمة سرقة 70 ألف جنيه.

وهى الخطة التى شهدت نجاحاً كبيراً، حيث تمكنوا بالفعل من إدخاله السجن فى انتظار ما ستسفر عنه الحلقات القادمة، التى يأمل فيها محبو رضوان البرنس أن ينتقم لما يحصل له طوال الحلقات الماضية.

دخول رمضان السجن خلال أعماله الدرامية لا يعتبر بمثابة المرة الأولى، حيث سبق ودخله فى أكثر من مناسبة نسلط الضوء عليها وعلى أسبابها فى التقرير التالى.

القتل فى ابن حلال

البداية من مسلسل "ابن حلال"، الذى حقق به الفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً، والذى شهد دخوله السجن بعد اعترافه بقتل شابة تدعى "يسر"، وذلك تحت التهديد من قبل أهل القاتل الحقيقى الذين هددوه بإيذاء أسرته حال عدم الاعتراف بالإضافة لمنحه مبلغا ماليا كبيرا عقب خروجه من السجن، خاصة أنه لن يمكث فى السجن أكثر من 5 سنوات، لكن حكم عليه بالإعدام وهرب لينتقم.



محمد رمضان ابن حلال

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السلاح وناصر الدسوقي

وفى مسلسل الأسطورة الذى لعب فيه شخصيتين لـ رفاعى وناصر دخل الأخير السجن بتهمة الاتجار فى السلاح، وذلك عن طريق عصام النمر الذى قتل أخيه رفاعى، وبات مصراً على التخلص من عائلته بالكامل ليرميه فى السجن بتهمة لفقوها له، قبل أن يخرج وينتقم.

صفعة تتسبب فى دخوله السجن فى زلزال

وفى مسلسل "زالزال" الذى عرض العام الماضى، دخل السجن بعدما قام بصفع نائب مجلس النواب على وجهه عقب إهانته لعائلته أمام أعين محبوبته "هنادى مهنا"، أثناء توجهه لطلب يدها من والدها "ماجد المصرى"، وخرج بعدها وانتقم شر انتقام منهم.

المرة الوحيدة الذى لم يدخل فيها الفنان محمد رمضان السجن كانت خلال مسلسل "نسر الصعيد"، والمفارقة أنه وقتها لعب شخصية ضابط.