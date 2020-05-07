شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يسترجع ذكرياته قبل الشهرة ويعلق: الحمد على النعمة بعد تعب سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان سعد الصغير ذكريات بدايات مشواره الفنى بصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "اللهم لك الحمد على النعمة تعب سنين صورة من زمن جميل الواحد كان ساعتها بيتعب ويجتهد علشان يوصل ويعمل نفسه بنفسه إنتم السبب بعد ربنا اللهم لك الشكر على كل شىء".



سعد الصغير

وكان نفى المطرب سعد الصغير الأخبار التى انتشرت عن إصابته بفيروس كورونا قائلا فى فيديو خاص لـ"الخليج 365": هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ولا أعانى من فيروس كورونا وصحتى زى الفل.

وينافس سعد الصغير فى السباق الرمضانى الحالى بمسلسل "ولاد إمبابة" ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحداث العمل.

وشارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.