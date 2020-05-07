شكرا لقرائتكم خبر عن ستيف كاريل يغنى Kokomo فى مسلسل الكوميديا Space Force والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد التريللر أول لمسلسل الكوميديا "Space Force"، قيام ستيف كاريل بغناء أغنية Kokomo التى قدمت فى الثمانينيات ضمن سياق الأحداث.

ووصل عدد المشاهدات فى أقل من 24 ساعة إلى ألف و100 مشاهدة، العمل، على أن يصل المسلسل الجديد إلى شبكة البث فى 29 مايو الجارى، ويتكون من 10 حلقات، ويدور حول مجموعة خيالية من الرجال والنساء مكلفين بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الحقيقى لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvserisfinale".

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وأعلنت شركة "نيتفليكس" أن جريج دانيالز، كاتبة "أوفيس أند باركس آند ريكريشون"، شاركت فى كتابة المسلسل مع "كاريل" وستعمل كمنتجة منفذة للعمل.

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء فى صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، كان الكونجرس الأمريكي يحقق فى إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة فى فرع عسكرى منفصل.

ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار فى السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.

وعلى الرغم من أن هذه التكاليف إلا أن ترامب أمر بإنشاء قيادة فضائية فى الولايات المتحدة، والتى ستكون بمثابة سلطة لتنظيم جهود الجيش فى الفضاء الشهر الماضى، وفقا لما نشره موقع "fortune".