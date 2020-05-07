رياض الخولى يفجر مفاجأة ويعترف بجريمة قتل في «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجر النجم المصري رياض الخولي مفاجأة في الحلقة 14 من مسلسل «الفتوة»، حيث كشف أثناء حديث له عن كيفية مقتل أحمد الجبالي والد حسن الحبالي ” ياسر جلال ” واعترف بقتله وأن أحمد خليل لديه إحساس بالذنب بسبب ذلك الامر لأنه علي علم به.

وخلال وجود ياسر جلال في المولد يسترجع ذكرياته وهو طفل حينما قتل والده ويظهر في مشهد فلاش باك الفنان فتحي عبد الوهاب في شخصية ” أحمد الحبالي ” إما أحمد خليل فيطلب من أبنه أحمد صلاح حسني الذهاب للمولد معه لكنه يرفض الذهاب معه ويقول له : اذهب انت ومعك المشاديد وفتوات الجمالية ثم يسأله كيف مات أحمد الجبالي ؟ فلا يجيبه .

بينما مي عمر فتجلس مع والدتها ” عبير فاروق ” ويسترجعان ذكرياتهما معا وتؤكد ” ليل ” لأمها أنها كان لديها يقين بأنها موجودة وتؤكد لها : لا تخافي ولن يتعرض لها إحد بأذي ، وفي نفس الوقت يضيع حصان ” فضل ” منه ويذهب لزوجته زينب ويبكي لها بسبب ضياعه.

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و” تعترف ” نداشة “خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل الفتوة لعزمي بأن جميلة الغازية تحب حسن الجبالي، أما فضل” محمود حافظ ” فيرفض خيانة زوجته مع السيدة التي يقوم بتوصيلها ” غادة طلعت ” فتطرده من منزلها.

ونورا حسن الجبالي تذهب لعمتها وتحدثها عن الشاب المعجب بها ” عبده سيد اللبان ” وتحكي لها عنه وعن مدي اعجابها به وعمتها تنصحها بنصائح في كيفية معرفة الحب الحقيقي ، في نفس الوقت حسن الجبالي يعود مع ” ليل ” ويرجع لها والدتها بل أنه يستضيفها في منزله ولكن ” ليل ” تطلب منه أن يذهب معها للمولد ويقابلها هناك .

وكانت أحداث الحلقة 14 من مسلسل ” الفتوة ” للنجم ياسر جلال، قد بدأت بالمعلم أحمد ” فريدة سيف النصر ” التي تحاول النيل من الشيخ مبروك بعد معركة بينها وبين ياسر جلال وقبل اعتداء فريدة سيف النصر علي الشيخ مبروك بسكين تنقذه والدة مي عمر، الفنانه عبير فاروق، في اول ظهور لها بالمسلسل وتترجي المعلم أحمد الفتوة ” فريدة سيف النصر ” أن تترك الشيخ مبروك .

تستجيب فريدة سيف النصر لوالدة” ليل ” الفنانة مي عمر وعندما تعرف أن حسن الجبالي هو ابن الفتوة أحمد الجبالي تعتذر لهم وتؤكد لياسر جلال أن والده كان من أجدع الرجال وأشجع الرجال وفتوة الناس الغلابة .