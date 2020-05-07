مخرجون كانوا يتمنون العمل مع النجم عرفان خان

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ترك ممثل بوليوود الراحل عرفان خان فراغًا في عالم السينما. بعد سنوات من التفوق في حرفته ، ابتكر الممثل الوطني الحائز على جائزة مكانة له، واكتسب الشهرة في كل دور يصوره على الشاشة.

ترك موته المفاجئ العديد من منتجي الأفلام والممثلين في حالة صدمة، حيث أعرب الكثير منهم عن رغبتهم في العمل معه. واحد منهم هو المخرج السينمائي أناند غاندي، الذي كان يجري بعض الاتصالات مع عرفان لفيلم جديد عن الأوبئة.

وأفادت تقارير أن السيناريو يدور حول المؤامرة حول عالمات يقاتلن العدوى. كان من المفترض أن يكون الفيلم بعنوان Emergence.

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في حديثه إلى صحيفة مرآة مومباي، كشف غاندي، “لقد سافرنا أنا وعرفان إلى بيون مرة وأصبحنا أصدقاء، وكشف أن منتجو الفيلم اتفقوا أيضًا مع عرفان، ولكن الجدول الزمني غير كل شيء.

وبغض النظر عن غاندي ، أعرب المخرج الممثل ناصر الدين شاه أيضًا عن رغبته في التعاون مع عرفان. في ذكرى فيلم Yun Hota Toh Kya Hota، أعرب نصير عن حزنه من وفاة عرفان. ” يؤسفني أنه لم تسنح لي الفرصة أبداً للعمل معه مرة أخرى”.

كما كشف المخرج السينمائي فرحان أختار عن رغبته في التعاون مع ممثل “جوراسيك بارك” الراحل . وكتب على موقع انستجرام: “أردت دائمًا التعاون معه ولكن للأسف لم تسنح لي الفرصة ...”.