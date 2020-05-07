باسكال مشعلاني تطرح ديو جديد بمشاركة إيساف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تنتظر النجمة والمطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، طرح أحدث أغنياتها، والتى تقدمها كديو مع المطرب المصري إيساف، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث أنه تحدد يوم الخميس 7 مايو ليكون موعد طرحها.
والأغنية الجديدة من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى محمد الشاعر، إخراج فادى إليس، ويقول مطلع الأغنية: “اتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب”.
ومن جانبه قال رمضان محمد مؤلف في تصريحات صحفية، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للإحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنيه، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.
وعلى جانب أخر، تتعاون باسكال مشعلاني فى أغنية تحمل اسم “استنى” مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة “اتعذبت كفاية” وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة.
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