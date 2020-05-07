إسرائيل تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت إسرائيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16346 والوفيات إلى 239.



وقالت وزارة الصحة في بيان، الخميس، إن 83 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 61 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب وزارة الصحة فإن 69 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن 10737 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 5370 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.