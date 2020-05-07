خاص- ماغي بوغصن… ماذا ينتظرنا بعد؟

لم تمر الحلقة الـ 13 من “اولاد آدم” مرور الكرام على المشاهدين الذين أبكتهم بطلة المسلسل الممثلة ماغي بوغصن في مشهد مؤثر جداً اثناء التعرف على جثة صديقتها المقربة النائبة صفاء ريا (الممثلة رانيا عيسى) التي أغتيلت بطريقة وحشية.

وأثناء التعرف على جثة النائبة صفاء خلال وضعها في “ثلاجة المستشفى” انهارت ماغي بو غصن بالبكاء في مشهد مؤثر قدمته الأخيرة بكل اتقان ضمن أداء طبيعي يُحسب لها.

عن هذا المشهد كتبت ماغي: “هذا المشهد كان تصويره صعباً نفسياً بشكل كبير.. في غرفة برادات الموتى.. لا يمكن ان تتصوروا ماذاأحسست حينها عندما دخلنا الى الغرفة كي نصوّر اللقطة.. هكذا تكون صفاء قد قتلت”. وأكملت واعدة الجمهور بأحداث مشوقة جداً في الحلقات المقبلة.

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ماغي بوغصن برعت في تقديم ادوار عدة منها تراجيدية أو كوميدية خلال مسيرتها الفنية التي تمتد على مدار أكثر من 20 عاماً، ولكن مع كل عمل تتفوق على نفسها بتقمص الدور والذهاب به حتى النهاية وهذا ليس بجديد على ماغي الشغوفة بهذه المهنة.

من جهة أخرى، حلّق مسلسل “اولاد آدم” عالياً بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” مؤخراً عن تصدّر المسلسل بـ48 مليون reach، في أسبوعه الأول.

يضم العمل نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز. المسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.