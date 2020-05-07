خاص- عاصي الحلاني يجدد عهد الحب والوفاء بعد 25 عامًا لكوليت

أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “بعشقك” مصورة على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد.

صوّر الحلاني الكليب خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعتهم بدءاً من تناول الطعام سوياً، أو ممارسة الرياضة أو متابعة البرامج التلفزيونية الى المزاح فيما بينهم.

الكليب أتى ليوثق مشوار 25 عاماً من الحب بين عاصي الحلاني وكوليت حيث أحب أن يجدد عهد الحب والوفاء لزوجته بهذا العمل الذي سينضم الى أرشيف الفارس الناجح والمميز.

في آخر الكليب يطل عاصي متحدثاً الى الجمهور حول الهدف من هذا الكليب وهو تسليط الضوء ضمن رسالة عن العائلة وأهميتها في الحياة ووجوب التمسك بها والمحافظة عليها، والأهم ان تكون دائماً مترابطة ومع بعضها وليس فقط بالحجر المنزلي بل في كل الأوقات لأن العائلة والأهل لا يعوضان.

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حقق الكليب بعد ساعات قليلة أكثر من 56 الف مشاهدة بالاضافة الى تعليقات مشيدة بهذه الفكرة الإيجابية خاصة أن عاصي يتحدث عن كل منزل عربي والذي يتميز بالترابط العائلي.

الصورة التي نقلها عاصي من منزله ليست جديدة على الجمهور لأنه دائماً ما يتشارك مع محبيه بلقطات عائلية تلقى اعجاباً وثناءً كبيرين.

الأغنية باللهجة المصرية رومانسية هادئة وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد مقهور. ويقول مطلعها: “بعشقك يالي في حضن عينيكِ حسيت بالأمان ومصدقك دانتِ اللي زيك خلصوا اصلاً من زمان انا بوعدك افضل معاكِ حبيبتي مهما كان حبيبتي”.