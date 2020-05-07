وفاة حماة عمرو دياب.. وأولاده يعبرون عن حزنهم بمقاطع فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت جنا نجلة الفنان المصري عمرو دياب، عن وفاة رئيفة النوري جدتها لوالدتها زينة عاشور، وذلك من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام، وتفاعل معها الكثير من جمهورها ومحبيها.

ونشرت جنا، فيديو نادرا يجمعها بجدتها منذ الصغر، معلقه عليه بقولها :"أحبك تيتا أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وباركتي مع خالاتي وعمي وأبناء عمومتي، أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.. أنا ممتنة جدا لك، ارقدي في سلام وسعادة.. أحبك تيتا".

في هذا السياق، حرص الكثير من متابعي جنا، على تقديم التعازي لها في وفاة جدتها، من خلال خاصية التعليقات، ولم تكشف نجله عمرو دياب، تفاصيل وفاة جدتها حتى الآن.

فيما كتبت كنزي عمرو دياب، عبر ستورى حسابها بانستغرام :"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحم جدتي رئيفة النوري وأسكنها فسيح جناتك، اللهم أنزل نورا لها قبرها ووسع مدخلها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ، اللهم أرحم غربتها وارحم شيبتها".

ونشرت كنزي أيضاً فيديو لها وهي طفلة مع جدتها عبر موقع انستغرام وعلقت: "بحبك يا جدتي".

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من جانبه، حرص الإعلامي المصري أيمن نور الدين على تقديم التعازي، حيث قال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: ”توفت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة رئيفة نوري والدة زينة عاشور زوجة المطرب عمرو دياب وجدة أبنائه عبد الله وجنا وكنزي، خالص العزاء للأسرة الكريمة وأسكن الفقيدة فسيح جناته في تلك الأيام المباركة".

يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ الجمهور بتعاونه مع ابنته جانا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" ‏التي ‏جمعت بينهما.‏

أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية فيها.

يذكر أن عمرو دياب تزوج من زينة محمد عاشور سعودية الأب ومصرية الأم عام 1994 وذلك عقب انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب مِنها توأمهُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنا التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002 بجانب نور ابنته الكبرى والتي رزق بها من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا.