السعودية أمل الأنصاري ترد على اتهامها بالاستهزاء بالقرآن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتحمل الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري كم الانتقادات والهجوم الحاد الذي تعرضت له من قبل متابعيها على السوشال ميديا، بسبب ظهورها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات، وهي تتحدث عن جواز وضع المانيكير أثناء الصلاة وقراءة القرآن من المصحف.

جاء ذلك، خاصة أنها ظهرت وهي تحمل المصحف بيديها التي وضعت عليهما طلاء الأظافر أثناء مشاهدتها لبرنامج "رامز جلال" وهو ما اعتبره الكثيرون عدم احترام منها واستهزاء بالقرآن.

وخرجت الأنصاري عن صمتها لكي ترد على كل هذه الاتهامات، قائلة: "أنا ما أدري السطحية والتخلف وصل بيكم لهذا الحد أم شو.. أول شيء أنا لما صورت القرآن كنت خلصت قراءة، وأنا لما أحط الصورة أحطها تذكير للبنات اللي أسمع منهن كلامًا جميلًا في كل مرة أترك فيها صورة للمصحف الكريم".

وأضافت: "في كومنتات كتيرة حلوة بتيجلي من متابعتي عشانكم.. وأنا أصور المصحف وبعدين أصور شيء بسويه أو بتفرج عليه مو معناه إني بستخف أو أستهزأ بالقرآن الكريم.. أو إني قاعدة أقرا وأنظر للتلفزيون".

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وتابعت: "مالكم دخل كيفي أنا حرة في حياتي.. وكل واحد حر في اللي يقدمه ويسويه.. يا جماعة الشيء اللي بيني وبين ربي لا دخلون ولا تحشرون نفسكم فيه.. تابعي نفسك واقرأي قرآن بنفسك َلا تحطين مانيكير وصلي مع نفسك لا تنظرين الناس".

واختتمت: "يا جماعة حتى بوتيكات بقت تبيع مناكير خاص للوضوء وموجود في كل مكان وإذا أنتي ما عندك علم ودراية مشكلتك ما تدخلين في نوايا العالم.. الله يصبرنا على كمية التخلف اللي قاعدة تمر علينا".

وسبق وأن تحدثت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري عن تجربة انفصالها عن زوجها منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أنها كانت زيجة فاشلة وهو ما يجعلها ترفض تكرار هذه التجربة حتى الآن.

وقالت الأنصاري عبر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "انفصلت عن زوجي منذ 10 سنوات تقريبًا.. واتزوجته وأنا صغيرة في بداية العشرينات ولم يستمر الزواج سوى 3 سنوات.. والحمد الله على كل حال اللهم لا اعتراض".

وأضافت: "والحمد الله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال.. والحمدلله إنه موجود في الحياة شيء اسمه طلاق لأن ما أتخيل أنه أي امرأة على وجه الأرض ممكن تكون تحت رحمة شخص طول العمر".