كايلي جينر تشتري قطعة أرض بمبلغ قياسي.. امتلكتها مايلي سايروس عام 2015

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أضافت النجمة الأمريكية كايلي جينر قطعة أرض جديدة إلى محفظتها العقارية المثيرة للإعجاب.

وانتهت المليارديرة البالغة من العمر 22 عامًا من عملية شراء بمبلغ قياسي بقيمة 15 مليون دولار للحصول على 5 فدادين من الأراضي في هيدين هيلز، كاليفورنيا وفقًا لموقع TMZالمختص بأخبار المشاهير.

وجاءت عملية البيع بعد أكثر من 10 أيام من انتقال كايلي التي تصدرت قائمة فوربس لأصغر المليارديرات في العالم العامين الماضيين، إلى مجمع فخم قيمته 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز، أحد أرقى أحياء كاليفورنيا.

ويعتبر هذا المبلغ قياسي في المنطقة الشاغرة، وتمتلك قطعة الأرض تاريخًا مميزًا، حيث اشترتها المغنية العالمية مايلي سايروس في عام 2015 إلا أنها كانت تضم منزلًا وأبقت خيولها هناك، ثم باعت المكان بعد 3 سنوات ودمر المالك الجديد المنزل ولم يبن عليه منزلًا وتركه فارغًا.

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وتهوى كايلي جينر شراء العديد من المنازل والأراضي، فقد اشترت الكثير في بالم سبرينغز بالقرب من منزل والدتها، كما حصلت على عقار هولمبي هيلز بقيمة 36.5 مليون دولار، وتمتلك عقارات أخرى في هيدين هيلز.

أما بالنسبة لهذه الأرض، فمن المقرر أن تبني كايلي كمبوند ضخمًا عليها، وبالنظر إلى موقعها المذهل، فقد يكون هذا هو المكان الذي تستقر فيه كايلي في نهاية المطاف.

يُذكر أن كايلي تقضي الحجر الصحي مع حبيبها السابق ترافيس سكوت وابنتهما ستورمي، في قصر هولمبي هيلز الذي تبلغ قيمته 36.5 مليون دولار والذي يقع على مساحة 19.250 قدم مربع والذي يضم سبع غرف نوم و 14 حمامًا.

تعتبر كايلي جينر، أصغر مليارديرة في التاريخ، وفقًا لقائمة فوربس، وتخطت مارك زوكربيرغ، مؤسس فيس بوك، الذي بلغ مستوى مليار دولار في سن 23 عاما 2008.

في عمر 19 عامًا، نمت ثروة كايلي لحوالي 41 مليون دولار سنويًا، وحصل خط النظارات الشمسية مع Quay Australia على عشرات الملايين إضافية لكايلي، مع مبيعات تقدر بنحو 630 مليون دولار بحلول عام 2018.