زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مصدر مقرب من الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، إنها تزوجت من مدير التصوير هيثم زنيتا، وهو مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويعرض في السباق الرمضاني الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فوشيا" أن الحلقة التي شهدت حفل زفاف غادة عبدالرازق في المسلسل كانت عبارة عن احتفال صغير بزفافها في الحقيقة أيضًا، موضحًا أنها كانت عروسًا بالمسلسل وعروسًا بالواقع وتزوجت من هيثم زنيتا.

وأضاف المصدر أن غادة عبدالرازق فضلت عدم الإعلان عن الزواج في الفترة الحالية كي لا يربط أحد الأمر بأنها تقوم بالدعاية للمسلسل، مبينًا أنها تعرفت على مدير التصوير هيثم زينتا منذ تصوير مسلسلها "حكاية حياة" الذي عُرض في دراما رمضان 2013.

وأوضح المصدر أن غادة وهيثم حدث بينهما تقارب لفترة بعد مسلسل "حكاية حياة"، ثم انفصلا لفترة وعاودا التواصل مجددًا قبل عام وتم الاتفاق على تفاصيل الزواج.

وأكد المصدر أن عقد قرانها تم قبل أسبوعين وأهداها هيثم زينتا شبكة، موضحًا أن المؤلف إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير شهدا على عقد الزواج.

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وعن حفل الزفاف وارتداء الفستان الأبيض، قال المصدر إن غادة عبدالرازق قررت إقامة حفل زفاف بسيط يحضره المقربين منها بعد انتهاء شهر رمضان، ولن ترتدي خلاله الفستان الأبيض إلا أن شهر العسل سيكون عبارة رحلة سفر داخلية في مصر كونها أكثر أمانًا حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولأن وضع السفر للخارج صعب مع تعليق الطيران وقد تسافر مثلًا إلى الجونة لمدة شهر.

وكانت الفنانة غادة عبدالرازق قد كشفت العام الماضي أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، مؤكدة في تصريحاتها خلال مقابلة متلفزة للمرة الأولى أن أول زواج لها وهي في عمر 17 عامًا، وهي الزيجة التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

يُذكر أن ‎مسلسل "سلطانة المعز" تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، وغيرهم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎