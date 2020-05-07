إليسا تحتفل بمرور 16 عاما على ألبوم "أحلى دنيا"

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت المطربة اللبنانية إليسا مع جمهورها بمرور 16 عاما على طرح ألبومها "أحلى دنيا".
كتبت إليسا عبر حسابها على توتير: "إنها الذكرى السنوية لـ أحلى دنيا، 16 عاما على هذا الألبوم الذي جاء في فترة صعبة للغاية في حياتي".
وسألت الجمهور عن أغنيته المفضلة في الألبوم.
ألبوم "أحلى دنيا" هو الألبوم الرابع في مسيرة إليسا الفنية، وأول ألبوماتها مع شركة روتانا، طرح عام 2004، وضم 13 أغنية.
يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أحدث أغانيها "هنغني كمان وكمان" من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.
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