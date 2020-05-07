ناسا وتوم كروز معا في الفضاء في عمل سينمائي

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GETTY IMAGES أدى كروز الكثير من اللقطات الخطيرة بنفسه

يأمل الممثل توم كروز في إنجاز سبق سينمائي من خلال تصوير أول فيلم مغامرات في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية على متن محطة الفضاء الدولية.

ولم تتوفر تفاصيل عن الفيلم، لكنه لن يكون نسخة جديدة من سلسلة أفلام المغامرات "المهمة المستحيلة" حسب ما أفادت مجلة "ديدلاين".

وجاء في التقرير أيضا أن كروز البالغ من العمر 57 عاما يتعاون مع مؤسسة "سبيس إكس" التي يملكها إيلونماسك وستتولى نقل رائدي فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر الجاري.

وكتب جيم برايدنستاين من ناسا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "ناسا تتطلع للتعاون مع توم كروز في تصوير فيلم في محطة الفضاء".

وفي رده قال ماسك إن "المشروع سيكون مسليا".

وكان كروز قد لعب دور رائد فضاء في فيلم "النسيان" الذي أُنتج عام 2013، كان البطل فيه يحمي المصادر الطبيعية للأرض من كائنات فضائية.

كذلك فقد كان الراوي في الفيلم الوثائقي "محطة فضاء". وليس معروفا متى سيسافر النجم الأمريكي إلى محطة الفضاء الدولية في الحقيقة.

وبالرغم من وباء كورونا فإن مركبة "سبيس إكس كرو دراغون " ستحمل رائدي الفضاء من ناسا بوب بيهنكن ودوغ هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية في 27 مايو/أيار. وتتسع المركبة لسبعة أشخاص.

مشاريع خطيرة: 4 مغامرات جريئة في حياة توم كروز

تحليل إيان يانغز، مراسل شؤون الفن

إلى جانب كونه واحدا من أكثر ممثلي أفلام المغامرات في هوليوود شعبية، فإن توم كروز معروف بجرأته، وهو يؤدي اللقطات الخطيرة في الأفلام بنفسه.

يقول الممثل مايلز تيلر الذي اشترك مع كروز في فيلم "توب غن" : "أعتقد أن توم حين يسمع أن شيئا ما مستحيل أو لا يمكن تحقيقه فإنه يبدأ بالعمل على تحقيقه".

وهذا يشبه شخصية فيلم "المهمة المستحيلة" إيثان هنت الذي شوهد في الكثير من المشاهد الأكثر جرأة.

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1-القفز من سطح منزل (وكسر الكاحل)

في عام 2017 كسر كاحل كروز بينما كان يقفز عن سطح منزل إلى سطح آخر، وكان مربوطا بحبل لتصوير مشهد من فيلم "المهمة المستحيلة".

ورغم إدراكه أنه أصيب استمر في الجري لاستكمال المشهد.

وقال لاحقا في برنامج تلفزيوني "كنت أعرف أنني أصبت بكسر، تأوهت، وجريت أمام الكاميرا. صورنا اللقطة، وهي في الفيلم".

وقال الممثل سيمون بيغ الذي يمثل إلى جانبه في الفيلم "الجميع قالوا حين رأوك تنهض وتجري خارج المشهد "هذا هو، . تكملة تصوير المشهد بساق مكسور ، هذا شيء يشبهه".

2- تسلق ناطحة سحاب

في فيلم "المهمة المستحيلة"، نسخة عام 2011، شوهد هنت يتسلق برج خليفة في دبي، أعلى بناية في العالم، من الخارج.

وبالرغم من أن كروز تلقى تدريبات لمدة أربعة شهور وكان يرتدي مشدا واقيا، إلا أنه عانى من الريح كما قال بينما كان يحاول دخول شقة عبر النافذة.

3- التدلي من طائرة أثناء الإقلاع

وفي فيلم "المهمة المستحيلة: أمة مارقة"، يتدلى كروز على جانب إحدى الطائرات أثناء إقلاعها متشبثا بها بأطراف أصابعه . كان هو في الحقيقة، وكانت الطائرة حقيقية، وقد أدى اللقطة الخطرة 4 مرات خلال يومين، وكان يرتدي مشدا واقيا، لكن كان على طاقم التصوير إزالة اي جسم من على المدرج يمكن أن يتسبب له بأذى.

وقال كروز لبرنامج يو أس إيه توداي " حين نهبط على المدرج نكون قلقين من أي جسم قد تلتقطه مروحة الطائرة مثل حجر أو ما شابه. أذكر أن حجرا صغيرا جدا أصابني، وأحسست أنه كسر وركي. لحسن الحظ أنه أصاب سترتي ولم يصب يدي أو وجهي، كان سيخترقها".

4-السقوط من أعلى

يظهر أحد مشاهده الخطيرة في بداية فيلم "مهمة مستحيلة 2" ، حيث يصعد هنت ثم يكاد يسقط من فوق منحدر صخري خطير، بدون حبال واقية طبعا.

كان كروز مربوطا بحبل رفيع، لكن هذا لم يخفف من توتر المخرج جون وو، الذي قال "كنت غاضبا لإصراره على تأدية المشهد وحاولت ثننيه عن ذلك، كنت خائفا ، وكان العرق يتصبب على جبيني. لم أستطع النظر إلى الشاشة اثناء تصوير المشهد".