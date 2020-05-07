مايا دياب مشتاقة للاستديو

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عبرت النجمة مايا دياب عن شوقها للعودة الى أجواء العمل ما قبل أزمة كورونا والتزام الحجر المنزلي. ومما لا شك فيه ان دياب كانت تمضي معظم أوقاتها في الاستديو تحضيرا لأعمالها.

ونشرت على إحدى صفحاتها الرسمية صورة التقطت لها في الإستديو قبل بدء أزمة فيروس كورونا. وعلّقت عليها قائلةً بالإنكليزية: "أريد أن أعود إلى الإستديو".

يذكر أن دياب كانت أحيت خلال الأسابيع الأخيرة حفلة غنائية "أونلاين" ببث مباشر عبر قناتها على "يوتيوب"، رافقتها فيها فرقتها الموسيقية كلّ من منزله.

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