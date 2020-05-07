شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 13.. شاهد رسالة المنسى الإنسانية لجنوده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة on، اجتمع الرائد أركان حرب أحمد منسى بجنوده، وأكد لهم "أن القائد لازم يعرف كل حاجة عن رجالته، يحبهم ويحبوه.. يعتبرهم زى ولاده علشان يقفوا جمبه ويموتوا حواليه"، وهى رسالة واضحة للجنود كى يقفوا مع بعضهم فى الأزمات.

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وخلال تفريغ السيارات فى الكتيبة 103 صاعقة، لمح الجندى ياسر التكفيرى من بعيد، ليركض عليه ويحتضنه، ويفجر نفسه وينقذ زملاءه الجنود من التفجير.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.