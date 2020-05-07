شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر عن دوره فى "البرنس": يخرب بيتك يا فتحى ده أنا كرهتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد زاهر جمهوره بصورة له من مسلسل "البرنس"، والذى يجسد من خلاله شخصية "فتحى" الأخ الطماع، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "يخرب بيتك يا فتحى ده أنا كرهتك.. ياترى بكره هايحصل إيه ؟.. فتحى البرنس تأليف وإخراج محمد سامى".



احمد زاهر

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "البرنس" بالقبض على رضوان "محمد رمضان"، وبتفتيش الشرطة لمنزله يتم العثور على أموال ومسدس، ويتم نقله إلى النيابة وبدء التحقيقات، حيث يتم سماع شهادة أخوه فتحى – أحمد زاهر – الذى حكى أن رضوان تهجم على زوجته فدوى – روجينا – فى منزلها بالسلاح وسرق منها 70 ألف جنيه.

ومع سماع أقوال باقى إخوة رضوان الذين أكدوا جميعاً الواقعة وأن رضوان أحواله فى الفترة الماضية غير طبيعة ودائم السهر والذهاب وراء الراقصات، كانت المفاجأة هى إنكار نور – ريم سامى – وعادل – أحمد داش – معرفتهما بالتسجيل الخاص بأخوة رضوان، وسط دهشته وبكائه على ما يحدث، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يذهب فتحى بصحبة رأفت إلى الورشة ويحصل على مفتاحها من عم جلال – علاء زينهم – بعد صفعه على وجه بالقلم فى الحارة وأمام علا – نورا – التى تعرف ما حدث لرضوان، كما تذهب أم علا لطليقها وتعطيه مجوهراته التى دثها فى منزلهما لتوريطهما فى قضية سرقة ويتعهد أنه لن يتعرض لعلا مرة أخرى، وتنتهى الحلقة بذهاب فدوى إلى شيماء - دنيا عبد العزيز - وتخبرها أنها ضرتها.