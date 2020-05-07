شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كل ده ويقول مفيش قصة حب.. كورونا لم يمنع لقاءات براد بيت وعليا شوكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يبدو أن نجم هوليوود الشهير براد بيت يعيش وحيدا، حيث قام بعزل نفسه داخل مجمع كبير متعدد المنازل فى لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك أثناء انتشار فيروس كورونا COVID-19.

فالممثل البالغ من العمر 56 عاما والحائز على جائزة الأوسكار كان لديه زائرة كشف عنها موقع "دايلى ميل"، فالزائرة هى الممثلة عليا شوكت البالغة من العمر 31 عاما، والتى تم تصويرها وهى تغادر مقر إقامة النجم الشهير مؤخرا.



عاليا شوكت

بينما أشار موقع UsWeekly إلى أن النجمة الشابة عليا شوكت تواجدت بمنزل براد بيت كونها تسكن على بعد 10 دقائق من محل إقامة براد بيت، والغريب أن زوجه براد السابقة النجمة العالمية إنجلينا جولى تعيش فى منزل قريب من منزل براد بيت بنحو 5 دقائق بسيارتها وهو ما وصفه الموقع بأنه أمر معقد، وقد كشف مصدر للموقع أن الثنائى دائما يتنزهان معا بإحدى سياراته الفاخرة بعيد عن أعين الكاميرات ووسائل الإعلام.

وبسبب قرب منازل براد بيت وعليا شوكت أكد المصدر أن عليا تذهب إليه بالدراجة أو المشى كلما كان لديهما الوقت للاسترخاء".