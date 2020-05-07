شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المفاوضات على موسمين جديدين من The Flash بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل الأمريكى جرانت جوستين، أن المحادثات بدأت في على المواسم الثامنة والتاسعة من مسلسل The Flash، الذى يعرض على شبكة CW، قبل إيقاف الإنتاج بسبب فيروس كورنا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وقال جوستين " لقد بدأت المحادثات بالفعل لإضافة المواسم الثامن والتاسع المحتملين، ولكن بعد ذلك حدث هذا الوباء، وتوقف كل شيء، وإلى الآن لا نعرف متى نعود، ولا أعرف متى سنواصل محادثات إعادة التفاوض ".

لم يتم الإعلان بعد عن موعد طرح الموسم السابع من مسلسل The Flash، ولكن من المقر طرح خلال العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وعرض لأول مرة على قناة "CW" فى 6 أكتوبر عام 2014، وهو من تأليف وابتكار الثلاثى جريج بيرلانتى وأندرو كريسبيرج وجيف جونز، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، جرانت جستن، كانديس باتون، دانييل باناباكر، ريك كوزنت، كارلوس فالديز، توم كافاناج، جيسى مارتن.

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قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية بارى آلين، وهو شخص لديه سرعة خارقة، والقصة مشتقة من مسلسل السهم، وتقع أحداثهما فى نفس العالم، وفلاش يتبع محقق الجرائم بارى آلين الذى يكتسب سرعة خارقة يستخدمها لمحاربة المجرمين، بما فى ذلك الآخرون الذين اكتسبوا أيضًا قدرات خارقة.

كما أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل السحر والشعوذة Charmed لموسم ثالث، على أن يعرض في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الثانى باقى حلقاته بداية من يوم 17 يناير الحالى، ويقوم ببطولة Charmed كل من ميلوني دياز وسارة جيفري ومادلين مانتوك وسيرداريوس بلاين وإيلين تاماكي ونيك هارجروف وروبرت إيفانز، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل بعد العمل الذى انتهى عرضه في عام 1998، وتدور السلسلة حول ثلاث شقيقات (دياز وجيفري ومانتوك)، اللاتى يكتشفن أنهن ساحرات في أعقاب مقتل والدتهن، ومن ثم يجب أن يقف هذا الثلاثي القوي معًا لتسخير "قوة الثلاثة"، وحماية البشرية من الشياطين التى تجوب الأرض، وفى الموسم الثاني يقوم الثلاثى بالحكم والتفكير، ومن ثم التقرير إذا كانوا مستعدين لتحمل المسئولية أو لا.



