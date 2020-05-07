تراند اليوم : جيهان عبدالعظيم تفجر مفاجأة بعد اعتزالها الفن نهائيًا

فجرت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم، مفاجأة للجمهور بعد أقل من شهر على إعلانها اعتزال الفن بشكل نهائي، مشيرة إلى أنها وصلتها مئات الرسائل التي تطالبها بالتراجع عن القرار.
وقالت جيهان عبدالعظيم في تصريحات لموقع "الفن" إن كثيرين من حولها رفضوا قرار الاعتزال، وقد وصلتها مئات الرسائل التي تطلب منها تغيير رأيها لرؤيتها مجدداً على الشاشة الصغيرة.
وأضافت جيهان: "كل ذلك جعلني أعيد ترتيب أوراقي وأفكر بروية، وربما أعود عن قرار الاعتزال، لا أعرف ما الذي يخبئه المستقبل لي، وكله قسمة ونصيب".
ويشار إلى أن جيهان عبد العظيم تغيب عن التمثيل منذ مشاركتها في المسلسل المصري "زواج بالإكراه" عام 2015.
وكانت الفنانة جيهان عبدالعزيز، أعلنت الشهر الماضي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اعتزالها الفن نهائيا، قاطعة جدل الجمهور المنتظر عودتها للتمثيل، بأن هناك احتمال للعودة.
وكتبت عبر "إنستجرام"، في تعليقها على صورة لها، "أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال، وهو قرار فردي نابع مني".
وأضافت، "أرجو منكم احترام حياتي الشخصية، ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان، لن أغلق حساباتي أبدا، اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي، التي لن أنقطع عنها أبدا، محبتي الدائمة لكم".