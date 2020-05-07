قصة حب عاصي الحلاني وكوليت بولس وحياتهما العائلية في "بعشقك".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، عبر "يوتيوب".

الكليب يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

اللافت في العمل أن الحلاني ظهر مع زوجته كوليت وأبنائه، بأجواء عائلية بإمتياز، وجسدوا تفاصيل حياتهم خلال الحجر المنزلي، بعد أن تمّ التصوير في منزل الحلاني الخاص.

الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

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