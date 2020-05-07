ميرنا وليد - بيروت - رد الملحن ومدير أعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفا وهبي بطريقة غبير مباشرة على الإتهام الذي وجهته هيفا له، ورفعها قضية ضده في القضاء المصري، بتهمة سرقة نحو 63 مليون جنيه، بعد أن استغل عمله كمدير أعمالها.

ونشر محمد مزيري عبارة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتباً: "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله".

ويشار الى أن ​هيفا وهبي​ كانت قد وكلت عددا من المحاميين المصريين من بينهم المحامي ياسر قنطوش لمقاضاة وزيري واسترداد حقها منه.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من محمد وزيري بعد اتهام هيفا وهبي له بالسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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