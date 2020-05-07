رحيل الموسيقي الألماني فلوريان شنايدر عن عمر 73 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الموسيقي الألماني ​فلوريان شنايدر​ عن عمر 73 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.

فلوريان توفي منذ أسبوع وتم دفنه إلا أنه تم الإعلان عن الأمر يوم أمس.

والموسيقي الراحل هو العضو المؤسس لفرقة Kraftwerk.

شكل شنايدر الفرقة مع رالف هاتر في عام 1970، وحققت الفرقة كلا من الابتكار الموسيقي والنجاح التجاري، وألهمت عشرات الفنانين عبر أنواع تتراوح من التكنو إلى الهيب هوب.

تم الاعتراف بشنايدر وهاتر من بين أكثر الشخصيات المؤثرة في الموسيقى الإلكترونية في القرن العشرين.

في عام 1974، أصدرت الفرقة ألبوم Autobahn ، وهو ألبوم فاز بشهرة عالمية.

وتم تكريم شنايدر وهاتر بجائز غرامي للإنجاز مدى الحياة عام 2014.

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