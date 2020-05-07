كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر آيتن عامر لـ"الخليج 365 الفني" استعنت بأطباء نفسيين لتجسيد شخصيتي في فرصة تانية.. وكرامة البنت فوق كل شئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمتع بقدر كبير من الموهبة، تترك فى كل عمل قدمته بصمة مُختلفة، بوجهها البشوش وإبتسامتها المُحببة، تربعت في قلوب الجماهير، عملت أن بداية مسيرتها طويلة فرسمت خُطواتها بتأن لتثبت ذاتها علي الساحة الفنية، تصدرت مؤشرات البحث "جوجل" في مصر والوطن العربي ، بعد تألقها فى مسلسل "فرصة تانية" ، أصبحت حديث السوشيال ميديا بشخصية "ريهام" ، حديثنا عن الفنانة آيتن عامر.

فتحت الفنانة آيتن عامر قلبها "الخليج 365 الفني" ، تحدثت عن تجربتها في مسلسلها "فرصة تانية" الذي يعرض في هذه الأيام، كيف إستعدت لهذه الشخصية، عن أمنيتها في هذه السنة، المسلسلات التي تتابعها، عن الكثير من الأمور.

وإلى نص الحوار:_

كيف تم ترشيحك لدور "ريهام" في مسلسل فرصة تانية؟



تواصل معي كل من المخرج والمؤلف، وقالوا لي نريدك في عمل دور مهم، لأن هذا الدور يحتاج للممثلة ذات قدرات خاصة ونحن لا نجد أحد نثق به أكثر منك، عندما قرأت الدور وجدته جديد ومختلف، كان من المهم أن أقوم بعمل هذا الدور في هذه الفترة.

كيف استعديتِ لشخصية "ريهام" ؟



بالتحضير مع المخرج والمؤلف، فقمنا بالعمل على الشخصية كثيراً، كان لي أسئلة كثيرة للمؤلف في الأبعاد النفسية للشخصية، بعد ذلك قمت مع المخرج بعمل بروفات أداء وبروفات للشكل النهائي لها، وعلمنا أن البنت يوجد لديها مرض نفسي، إستشارنا أكثر من دكتورة نفسية في هذا الموضوع، وأعطتنا أكثر من أداء وطريقة نسير عليها، الحمد لله ظهر الدر كما شاهده الجميع.

ما أصعب مشهد لـ"ريهام" في المسلسل؟



لا أريد إستثناء مشهد للقول عليه أنه سهل، لأن كل المشاهد في هذه الضحية كانت صعبة، لأنها ذات طبيعة نفسية خاصة كثيراً ومضطربة، كان يجب علّي أن أكون في حالة من التركيز في جميع مشاهد المسلسل، فبعتبر أن مشاهد المسلسل هذه كانت صعبة بالنسبة لي.

حدثينا عن رد فعل الجمهور على شخصيتك في المسلسل؟



رد الفعل كان غير متوقع بالمرة، وفاق كل التوقعات، ودائماً أرتاح في العمل مع سنيرجي، لأنها شركة تهتم بعملها والمحتوى الذي تقدمه، تصرف على عملها جيداً، تم تقسيم الجمهور بين مؤيد ومعارض، فيوجد بنات قالت خطأ ما فعلته ريهام ويجب كرامتها تكون فوق كل شئ، أنا أتفق مع هذا الرأي كثيراً، لكن ريهام مثلما قلت شخصية مريضة، من الممكن لم تظهر للناس حتى الآن ولكن عندما تظهر شخصيتها الحقيقة للناس سيختلف رأيهم قليلاً في الموضوع، سوف يتبين هذا في الحلقات القادمة.

هل خفتِ من تقديم شخصية "ريهام" ؟



أرى أنه يجب عدم الخوف عندما أقدم دور مثل هذا، لأن المثثل يجب أن يلعب كل الأدوار ، يبين كل الفئات وجميع الحالات.

هل شخصية ريهام قريبة من شخصيتك الحقيقة؟ إذا حدث معكي مثلما حدث معها مارد فعلك؟



ليست شبهي على المطلق، إذا حدث معي موقف واحد مثلما حدث معها، لا أعتقد أنني سأستمر في هذه العلاقة أبداً.

هل رأيتي أحد من قبل مثل شخصية "ريهام"؟



رأيت شخصيات كثيرة شبه "ريهام" ، هي موجودة، لكن لم أقابلها وسمعت عنها.

Advertisements

ما هي أمنيتك في هذه السنة؟



على المستوى الشخصي أن يكرمني الله في عملي أكثر، أن أكون عند حسن ظن الناس دائماً، استمر لي عمل أداور جديدة ومختلفة دائماً

ما رأيك في المنافسة الرمضانية في هذه السنة؟



مختلفة عن باقي السنين، الأعمال أقل ويوجد ناس لم تلحق بالمشارك وكنا نتمنى أن نرى الكثير متواجد، لكن من المؤسف أن الظروف قالت إنهم لا يشاركوا في رمضان.

ما المسلسلات التي تتابعيها في رمضان؟



يوجد الكثير من المسلسلات جيدة وجميلة، من الممكن أكثرهم مسلسل " لعبة النسيان" ، حزينة لخروج مسلسل أحمد عز ومنى ذكي، لأن هؤلاء من أهم نجوم مصر، كنت أتمنى مشاهدتهم في رمضان، لكن لم يأتي نصيب .

ما الأدوار التي تفضلِ عملها؟



أي دور يكون جديد علّي، لم أفعل من قبل ويُبين قدراتي أكثر.

حدثينا عن مشاركتك في مسلسل "رجالة البيت" ؟



كانت لطيفة كثيراً، لأن العمل مع أكرم حسني وأحمد فهمي ممتع للغاية، وأنا أحبهم كثيراً ومن فانزهم، كنت سعيدة كثيراً بالعمل.

ما الذي جذبك لدورك في مسلسل "رحالة البيت" ؟



أنني لم أفعل من قبل دور مثل هذا، كنت أريد تجربة شئ شعبي، الحمد لله أحببت شكلي، ونجح في أن يعمل شخصية بهذه الطريقة.

هل يوجد أزمة حالياً في كتابة الكوميديا؟



سقف الكوميديا عند الناس أصبح عالي، عن طريق الكوميكس والإفيهات على صفحات السوشيال ميديا المختلفة، فلا يوجد رقابة على الإفيهات التي تُكتب على السوشيال ميديا، لكن سقف الرقابة في التمثيل أكثر من السوشيال ميديا، فإذا أضحكتهم في حدود رقابية لم تستطع إضحاكهم مثلما يضحكوا على السوشيال ميديا أو على أي وسيلة للتواصل الإجتماعي، هنا يوجد لدينا أزمة، لكن أنا أرى أن الذي يقدر على رسم بسمة على وجوه المشاهدين في ظل هذه الظروف يجب أن نشكره.

ماذا عن تحربتك في مسلسل الأخ الكبير؟



فاق كل التوقعات، أعتبر نفسي محظوظة في هذه السنة، فقد قمت بعمل أوف سيزون وكسر الدنيا، قمت بعمل في سيزون كسر الدنيا، فأنا محظوظة في الحقيقة، أحب العمل مع محمد رجب كثيراً، لأن محمد رجب من الناس المحترمين كثيراً، يهتموا بشغلهم، على طبيعتهم طوال الوقت وأصحاب صحابهم مثلما يقولوا.

وماذا عن تجربتك في مسرحية "عطل فني" ؟



كنت سعيدة كثيراً بردود الأفعال التي حدثت لها في المملكة العربية السعودية، تم العرض أكثر من مرة، لأننا كنا من أنجح العروض التي تم عرضها، الناس كانت سعيدة منا كثيراً، إن شاء الله الأزمة تعدي ونرجع نستكمل مرة آخرى.

هل يوجد أعمال جديدة لكِ آخرى الفترة القادمة؟



يوجد عمل معروض علّي، لكن أنا لم أقرر حتى الآن، لأن أرى أن الفترة القادمة يجب أن أدقق أكثر في اختياراتي.

وجهي رسالة لجمهورك؟



كل الشكر لجمهوري الذي تابع المسلسل وأُعجب به، كتبوا لي رأيهم على السوشيال ميديا في تعليقات كثيرة، أريد أن أقول لهم أنني قمت بقرأة جميع تعليقاتهم وكنت سعيدة بها كثيراً، سعدت بردود الأفعال، بالجدل الذي فعلته شخصية ريهام" حتى الآن.

