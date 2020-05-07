تراند اليوم : شاهد.. سقوط مروع للفنان أحمد السقا من فوق «المرجيحة»

سقط الفنان أحمد السقا، في بداية حلقة اليوم من برنامجه “إغلب السقا”، خلال تواجده على “المرجيحة”.

وعقب سقوطه، رفض السقا أن يلمس أس شخص ساقه حتى لا يزيد الألم، وطلب حضور المساعد الشخصي له ليتعامل مع الأمر، ليعود بعدها السقا، ويستأنف التحديات أما مايا دياب.

وتنافس مايا دياب “السقا”، في حلقة اليوم من برنامج “إغلب السقا”، الذي تقدمه رزان المغربي على “MBC مصر”.

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“إغلب السقا”، برنامج مسابقات ترفيهي، يعرض فيس تمام الساعة السابعة مساءً، وتُعاد الحلقة الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد البرنامج مُنافسات ترفيهية ورياضية كل حلقة، بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر شاشة التليفزيون.