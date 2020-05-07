تراند اليوم : ملكة جمال .. أتفرج علي ” ياسمين صبري ” و هي صغيرة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة أثناء طفولتها مرتدية فستانا أبيض، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”.

يذكر أن ياسمين صبرى كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه “رامز مجنون رسمى” الذى يعرض على قناة MBC.

وتخوض ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

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يذكر أن مسلسل “فرصة تانية” من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي‬.

‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.