بعد أن ملّ أكشن الأرض.. توم كروز يتحدى الجاذبية ويصور فيلماً في الفضاء الخارجي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن تشبع من أفلام الأكشن على الأرض، أعلن النجم توم كروز عن خطته الطموحة لدرجة الجنون بتصوير أفلام إثارة وأكشن في الفضاء الخارجي، بالتعاون مع الملياردير إلون ماسك ووكالة ناسا الفضائية.

وذكر الصحفي مايك فلمنج أن المشروع الجديد سيصور في الفضاء الخارجي وينتمي لأفلام المغامرات والإثارة، وهناك جلسات عمل عديدة لوضع تصور للفيلم الجديد وطرق تصويره في ظل انعدام الجاذبية الأرضية، ومن المؤكد أنه لن يكون جزءاً آخر من فيلم «مهمة مستحيلة».

وسترسل شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إلون ماسك توم كروز (57 عاماً) إلى الفضاء الخارجي ومن المتوقع أن يكون التصوير في المحطة الفضائية الدولية.

وكانت ظروف انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي قد تسببت في إرجاء تصوير الجزئين السابع والثامن من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة»، وتحدد بصفة مؤقتة عرض الفيلمين في 19 نوفمبر 2021، و4 نوفمبر 2022 على التوالي.

وأعلنت الشركة المنتجة أن الجزء السابع قد توقف تصويره في إيطاليا يوم 24 فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا هناك رغم أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء التصوير.

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ويبدو أن كورونا يقف في عناد مع النجم توم كروز بعد أن تسبب أيضاً في أرجاء عرض فيلمه الجديد Top Gun: Maverick من 24 يونيو إلى 23 ديسمبر.

وتشمل الأعمال الجريئة للنجم الأمريكي عبر تسلق أعلى بناية في العالم «برج خليفة» في فيلم Mission: Impossible – Ghost Protocol، الذي عرض في 2011، والتعلق من طائرة محلقة في الفيلم الذي عرض في 2015 بعنوان Mission: Impossible – Rogue Nation، والقفز من طائرة على ارتفاع 7620 متراً، وفتحه للمظلة الخاصة به بعد الهبوط بـ60 متراً في فيلم Mission Impossible: Fallout.

وما زال الجمهور يتذكر مشهد تعلقه بحبل من السقف أثناء تنفيذ مشهد سطو في الجزء الأول من فيلم Mission: Impossible الذي عرض في عام 1996، ويومها ارتطم رأسه بالجدار مرات عديدة أثناء محاولته تنفيذ الحيلة.

ويبدو أنه كلما تقدم كروز في العمر زاد شغفه بمشاهدته وهو يتحدى الموت والجاذبية وقواعد المنطق في أفلامه.