أرييل وينتر: فتحت صفحة جديدة في حياتي

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الممثلة الأمريكية أرييل وينتر أنها قررت فتح صفحة جديدة في حياتها بعيداً عن المشاكل والمشاحنات، ولن تلتفت إلى الوراء لكي تنجح في السينما والحياة.

وقالت إنها ستبدأ من جديد وتتمنى أن تصنع لنفسها مستقبلاً ناجحاً، معترفة أنها تخاف من المستقبل لأنه مجهول لديها، ولكنها أيضاً عازمة على المضي في طريقها، مضيفة: «يبدو الأمر وكأنني أطوي صفحة وأبدأ من أول السطر».

واعترفت وينتر (البالغة 22 عاماً) أنها ترددت على الطبيب النفسي أسبوعياً للتخلص من ضغوط العمل والشهرة، وأيضاً لمواجهة حالات التنمر التي مرت بها، لافتة إلى أن زميلاتها كن يعايرنها بالبدانة.

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وأشارت إلى أنها كانت تتأثر في البداية بالتعليقات السلبية والأحداث التي تمر بها، وكانت وسيلتها المفضلة في مواجهتها هي التغيير المستمر لثيابها وطلتها ولون شعرها، قبل أن تعيده إلى أصله «أشقر».

وصرحت أن دخولها عالم التمثيل منذ العاشرة من عمرها ألقى عليها ضغوطاً مضاعفة، ولم تتحمل أضواء النجومية، ولا تعليقات الكثيرين على ما تفعله، وآراءهم فيها وهي تكبر يوماً بعد يوم.

في سياق متصل، ذكرت وينتر أنها تجد متعة كبيرة في التمثيل بصوتها في أفلام الكرتون وتجد أنه يتطلب مهارة كبيرة في تلوين الصوت والتعبير عن المواقف والمعاني بالنبرات والتحكم في درجة الصوت وتغليفه بالمشاعر المختلفة.