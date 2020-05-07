بعد تعافيه.. خالد الصاوي يستأنف “ليالينا 80”

متابعة بتجــــــــرد: يستأنف الفنان المصري خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “ليالينا 80″، اليوم، داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة شبرامنت، وذلك بعد حصوله على راحة بتعليمات طبية خلال الأيام الماضية.

وأفادت بعض المصادر أن الصاوي شعر بآلام شديدة في قدمه أثناء التصوير، وتم استدعاء أحد الأطباء له والذي طالبه بالراحة لأيام، وبدوره استأذن الفنان الجهة المنتجة في الحصول على هذه الراحة ليتمكن من استكمال التصوير المقرر الانتهاء منه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ويشارك في بطولة “ليالينا 80” إياد نصار، غادة عادل، صابرين، محمد علي رزق، ميدو عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.