نتفليكس تعزِّز الرقابة الأبوية بمميزات جديدة

متابعة بتجــــــــــرد: يلجأ الآباء حول العالم المضطرون للموازنة بين رعاية الأطفال والوظيفة ذات الدوام الكامل، أكثر من ذي قبل، إلى شبكة نتفليكس ويوتيوب وغيرها من خدمات البث التدفقي لتسلية الأطفال.

ولكن نظراً لأن كل خدمات البث التدفقي الرئيسة تأتي بنوع من الرقابة الأبوية، فإن وظائفها غالباً لا تغطي كل ما هو مرغوب.

تحاول نتفليكس أن تجعل نفسها صديقة أكثر للآباء وأصبحت حساباتها بها العديد من الخيارات الجديدة للمساعدة في ضمان عدم وقوع الأطفال في أي محظورات أو تعرضهم لها.

وطالما كان المستخدمون لديهم القدرة على إنشاء حسابات مختلفة للبالغين والأطفال، ولكن لا يوجد ما يمكن أن يوقف طفلاً يبلغ 6 أعوام من الضغط على اسم الوالد ومشاهدة بعض الكوابيس المضمونة.

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للحيلولة دون حدوث هذا، يمكن للآباء الحصول على حساب فردي بكلمة سر، حتى لا يمكن للأطفال دخوله، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الآن حجب محتوى معين بالكامل من الظهور في حساب ما.

ويمكن أيضاً تحديد تصنيف معين في حساب الطفل لضمان ألا تظهر سوى الأفلام والمسلسلات الملائمة.

والآن تتيح نتفليكس التي تحاول دائماً، جذب المشاهد لمزيد من الحلقات، بوقف التشغيل التلقائي للحلقة التالية.