دانييلا سمعان تحتفل بعيد ميلاد فابريغاس في المنزل

متابعة بتجـــــــــرد: احتفلت اللبنانية دانييلا سمعان بعيد ميلاد زوجها لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس، في احتفال عائلي في المنزل مع أبنائه. وقد نشرت دانييلا فيديو يظهر فيه لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي وهو يطفئ شمعة عيد ميلاده الثالث والثلاثين بعد إقامة حفل عشاء عائلي في المنزل. وعلّقت دانييلا سمعان كاتبةً :” 33 شمعة تنتظرك لتتمنى حبي”.

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