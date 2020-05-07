خاص- السحر ينقلب على الساحر عابد فهد

يُطلّ النجم عابد فهد خلال شهر رمضان المبارك على شاشة الـ”LBCI” وتلفزيون أبوظبي ضمن أحداث المسلسل الدرامي “الساحر”، حيث يجسد شخصية “مينا” المليئة بالغموض.

العمل تعرض لانتقادات منذ انطلاق عرضه وحتى الحلقة 12 وذلك في ظل الأحداث البطيئة التي تسيطر على القصة التي تصلح لتكون فيلماً سينمائياً فقط لا غير، حيث وقع الكاتب سلام كسيري في فخ التطويل الى درجة وصل بالمُشاهد الى حالة من الملل والتأفف.

وعلى ما يبدو ان الجمهور غير راضٍ عن العمل من ناحية القصة التي أتت بطيئة وفارغة من المضمون، وهذا ما لم نعهده في اختيار عابد فهد لأعماله بعدما تألق السنة الماضية بمسلسل “دقيقة صمت” وقبله في مسلسل “طريق” وغيرها من الاعمال الناجحة.

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وقد استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال ” كيف تقيمون مسلسل الساحر حتى الآن؟”. أتت النتيجة 68% بطيء و32% فارغ.

نذكر أن “الساحر” تأليف سلام كسيري، إخراج محمد لطفي، بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، رودريغ سليمان، محمد حداقي، جورج قبيلي، رنين مطر، عبد الهادي الصباغ، رشا بلال، فادي ابراهيم، سلطان ديب، جوي خوري، وغيرهم… إنتاج: تلفزيون أبو ظبي وشركة “I See Media Productions”- إياد الخزوز، تنفيذ إنتاج “Golden line”- ديالا الأحمر.

وكانت شركة I See Media قد انتهت مؤخراً من تصوير الجزء الأوّل من مُسلسل “الساحر”المؤلف من 17 حلقة والذي تمّ تصويره في بيروت، بعد أن كان قد تمّ تجميد التصوير بسبب فايروس كورونا وذلك حفاظاً على صحّة الفنّانين وطاقم العمل.

تجدر الإشارة أنّه تمّ التنسيق مع كاتب العمل على نهاية منطقيّة ومدروسة للجزء الاول على أن يتمّ إستكمال تصوير الحلقات المُتبقّية عند تحسّن الأجواء العامّة لتُعرض في وقت لاحق.