من نجاح المساعيد لقصي خولي.. علاقات في حياة المشاهير شغلت الجمهور! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحظى حياة المشاهير الخاصة باهتمام كبير بين الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام المتعلقة بالزواج والطلاق والإنجاب وغيرها، فتصبح مادة دسمة يتناقلها المتابعون وتشغل بالهم لفترة طويلة ويبدون آراءهم فيها.

ورغم أن العديد من نجوم ونجمات الفن ليس لديهم أية مشكلة في نشر تفاصيل حياتهم الخاصة بين الجمهور، فإن هناك من يحرص بشدة على بقائها بعيدة عن أعين الإعلام والمتابعين، وما إن تخرج التسريبات عنها حتى تنتشر كالناب في الهشيم.

وشهدت علاقات الكثير من حياة الفنانين الخاصة ضجة وجدلاً وحملت فضائح وتفاصيل صادمة وضعتهم في مواقف لا يحسدون عليها، ظلت تلاحقهم في كل مناسبة إعلامية يخرجون فيها أو عند مشاركاتهم في المهرجانات والنشاطات الفنية.

ووقع نجوم ونجمات ببعض المشاكل عند الكشف عن علاقاتهم أو عن زيجات سرية أو عرفية في حياتهم وعن أبناء غير شرعيين في بعض الحالات.

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وبالعودة إلى السابق، فقد شهدت علاقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بالفنانة الراحلة سعاد حسني فضول الجمهور والإعلام آنذاك، ولم يتم الكشف بشكل رسمي بشأن إذا كان هناك علاقة رسمية قد جمعتهما بالرغم من تداول الكثير من الأخبار حول هذا الأمر، ليدفن سر العلاقة بينهما معهما بعد وفاتهما.

ومن العلاقات التي أثارت جدلًا واسعًا في الماضي كذلك علاقة كل من الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، وبالرغم من زواجهما وانفصالهما بقيت أسرار علاقتهما وسر حب الشريف الكبير لفاتن غير معروفة للعلن ومثيرة لفضول الجمهور.

وفي الوقت الحالي تسببت الكثير من علاقات النجوم والمشاهير بضجة عارمة، لاسيما في ظل انتشار السوشال ميديا التي تمكنت من كشف بعضها حتى مع المحاولات المستميتة لإخفائها، بالإضافة لهوس الجمهور بتفاصيل الحياة الشخصية للفنان أكثر من فنه.

وفي هذا السياق نستعرض لكم في الفيديو أعلاه أغلب العلاقات والزيجات التي أثارت جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة وسببت لهم المشاكل والفضائح في بعض الأحيان.