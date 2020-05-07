"مرآة" تثير الشكوك حول مصداقية مقالب فيفي عبده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثيرت شكوك حول مدى مصداقية برنامج الفنانة فيفي عبده "خلي بالك من فيفي"، المعروض خلال شهر رمضان عبر قناتي mbc مصر وmbc 5.

وتناقلت مواقع السوشال ميديا، إحدى لقطات الحلقة، والتي يظهر أحد مصوري البرنامج واضحًا في إحدى مرايا الصالة وهو المكان الذي تدور فيه أحداث المقلب.

وتباينت آراء مشاهدي البرنامج، والذين أعرب بعضهم على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر وإنستغرام إن فبركة البرنامج باتت واضحة تماما، وأن جميع ما يحدث يظهر جليًا بأنه مفبرك وغير معقول، سواء من تحركات الضيوف أو ردود أفعالهم، أو من المصور الذي ظهر في المرآة، ومن غير الطبيعي أن يكون برنامجًا جادًا على الإطلاق.

Advertisements

لكن آخرين رأوا أن الضيوف لا يعلمون الحقيقة إلا مع كشف فيفي عبده المقلب لهم في النهاية وبالتالي ظهر المصور، كما أوضح البعض أن الصورة المتداولة هي طبيعية، مستندين إلى أن البرنامج هو عبارة عن لقاء مع الضيوف ومن الطبيعي أن يظهر المصور أمام الضيف، وذهب آخرون ليؤكدوا أن ردود أفعال الممثلين العنيفة والغاضبة أثناء المقلب تعد تأكيدًا على مصداقية البرنامج.

وبشكل عام يرى قطاع كبير من المشاهدين والنقاد أن برامج المقالب التي صار تقديمها خلال المواسم الرمضانية من الأمور المعتادة مؤخراً تقدم محتوى إما فارغ ويخلو من المصداقية أو أنه غير أخلاقي، ولا يتناسب مع طبيعة شهر رمضان المبارك في المقام الأول، ولا يتماشى مع طبيعة المجتمعات الشرقية المحافظة، علاوة على أنه يدفع الصغار والشباب في سن المراهقة إلى العديد من السلوكيات السيئة.

وأصبح المشاهد يبحث بدقه عن خيوط تدل على كذب تلك المقالب، فبعضها ظهر والبعض الآخر لا زال تحت المجهر.

وتدور فكرة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" حول استضافة فيفي عبده للنجوم داخل منزلها لتسجيل حلقة خاصة من برنامج جديد، وعند وصول الضيف فإنه يتعرض لمضايقة من رجل الأمن، وبعد تخطي الأزمة يفاجأ الضيف بوجود ضيفة من المغرب تجسد شخصيتها الفنانة زينب عبيد، لتنطلق عدة مقالب كلها تدور في عالم الحسد والعين والسحر والعفاريت ومحاولة إيهام الضيف بأنه فال سيء على المنزل.