متابعة بتجــــــــــرد: نشر حساب يحمل اسم ميغان ماركل على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً هو الأول من نوعه على مستوى الأسرة الملكية البريطانية.
وظهرت فيه برفقة ابنها أرتشي وهي تقرأ له قصة مخصصة للأطفال. وأثار الأخير الاهتمام برد فعله، إذ لفت الكتاب انتباهه وبدت على وجهه علامات السعادة.
وحقق المقطع في ساعات قليلة أكثر من 218 ألف مشاهدة وأوضحت ميغان مناسبة نشره من خلال التعليق وجاء فيها: “الفيديو الذي نشره كل من ميغان وهاري لمناسبة عيد الميلاد الأول لابنهما أرتشي. تم تصوير ميغان وهي تقرأ قصة للطفل في إطار عمل خيري. واختارت لذلك قصة Duck Rabbit أحد الكتب المفضلة لدى أرتشي”.
وأضافت: “من خلال هذا العمل تتم المساهمة في حملة Save with Stories التي تهدف إلى دعم الأطفال الذين يحتاجون إلى ذلك في كل أنحاء العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”. كما نشرت صوراً التقطت لها خلال تسجيل المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر في سابقة في الأسرة الملكية.. ميغان ماركل مع ابنها في فيديو عفوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.