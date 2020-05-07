في سابقة في الأسرة الملكية.. ميغان ماركل مع ابنها في فيديو عفوي

متابعة بتجــــــــــرد: نشر حساب يحمل اسم ميغان ماركل على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً هو الأول من نوعه على مستوى الأسرة الملكية البريطانية.

وظهرت فيه برفقة ابنها أرتشي وهي تقرأ له قصة مخصصة للأطفال. وأثار الأخير الاهتمام برد فعله، إذ لفت الكتاب انتباهه وبدت على وجهه علامات السعادة.

وحقق المقطع في ساعات قليلة أكثر من 218 ألف مشاهدة وأوضحت ميغان مناسبة نشره من خلال التعليق وجاء فيها: “الفيديو الذي نشره كل من ميغان وهاري لمناسبة عيد الميلاد الأول لابنهما أرتشي. تم تصوير ميغان وهي تقرأ قصة للطفل في إطار عمل خيري. واختارت لذلك قصة Duck Rabbit أحد الكتب المفضلة لدى أرتشي”.

وأضافت: “من خلال هذا العمل تتم المساهمة في حملة Save with Stories التي تهدف إلى دعم الأطفال الذين يحتاجون إلى ذلك في كل أنحاء العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد”. كما نشرت صوراً التقطت لها خلال تسجيل المقطع.