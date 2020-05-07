متابعة بتجـــــــــرد: تعرض الفنان الكويتي نبيل شعيل لموجة واسعة من الانتقادات بسبب أغنية نسب فيها الشخصية الكرتونية السندباد البحري إلى دول الخليج العربي. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين العراقيين الذين رأوا أن البحار الشهير من بغداد.
وعلى إثر هذا انتشر وسم (هاشتاغ) “سندباد من بغداد” وهاجم من خلاله الناشطون الفنان متهمين إياه بتزوير الحقائق. وكان من أبرز هؤلاء الإعلامية العراقية سهير القيسي التي كتبت معترضة: “بوليوود تصوره وكأنه من الهند وآخر ينسبه للواق واق. سندباد مثلي بغدادي وما رح يصير غير بغدادي”.
وعلقت بطريقة إيجابية لاحقاً: “لحظة من فضلكم فلنفكر إيجابياً ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل هي دعوة محبة لاعتبار أننا في القلب وضمنيا واحد. العراق والكويت علاقة محبة”.
وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن تأييدهم لها ولما قالته عن أصل البحار الشهير كما عن العلاقة الطيبة بين أهل العراق وأهل الكويت.
ويذكر أن الفنان الكويتي لفت أنظار المتابعين في وقت سابق بعد ظهوره في بث مباشر للمرة الاولى حيث قام باستخدام الخيارات المتوفرة لتغيير شكله بطريقة أضحكت المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “أم هارون” نبيل شعيل في ورطة بسبب أغنية عن “السندباد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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