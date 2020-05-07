هكذا ردت ياسمين صبري على نشر صورتها القديمة من دون الشامة

متابعة بتجــــــــرد: علقت الفنانة المصرية ياسمين صبري بطريقة غير مباشرة على تداول صورة من طفولتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت نشرالصورة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” محققة أكثر من 638 ألف إعجاب.

وتلقت بهذا موجة واسعة من التعليقات حيث تساءل المتابعون مجدداً عن الشامة التي تزين يتميز بها وجهها حالياً.

ويشار إلى أن أداء الفنانة في مسلسل “فرصة ثانية” أحدث موجة من الجدل حيث رأى بعض المتابعين أنها لا تجيد التمثيل بسبب ردة فعلها العادية في مشهد يتطلب إظهار الانفعال والقلق.

وكانت النائبة في البرلمان المصري أنيسة حسونة سلطت الأضواء على هذا الأمر من خلال تغريدات نشرتها على حسابها على “تويتر” وقيمت فيها عدداً من الأعمال الرمضانية.

وكتبت: “من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل”. وفي المقابل أثنت على مسلسل “البرانس” للفنان محمد رمضان وكتبت: “أنا عاجبني مسلسل محمد رمضان. الأحداث سريعة والحوار واقعي والممثلين هايلين والمخرج والمؤلف متمكن وكل يوم بنستني حيحصل إيه في الحلقة اللي بعدها. صحيح كمية الشر بين الإخوة لا تصدق بس مفيش رغي وتطويل بدون داع”.