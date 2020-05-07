“بعشقك”.. للمرة الأولى عاصي الحلاني وأسرته في كليب مشترك

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو كليب أحدث أغنياته “بعشقك” من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وصدر الكليب بالتزامن مع إطلالة عاصي الحلاني المباشرة ضمن برنامج “سوالف رمضانية” من تقديم الممثل الكويتي حسن البلام، حيث تحدث الحلاني عن أغنيته الجديدة اضافة الى أهمية العائلة، وعدة مواضيع آخرى.

وجاءت أغنية “بعشقك” بقالب رومنسي باللهجة المصرية، من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج روتانا. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.

عاصي ظهر في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف اضافة الى التصوير السينمائي.

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وقد يكون أكثر ما ميّز هذا العمل أنّه أتى بعد نحو ٢٥ عامًا على أول كليب جمع عاصي الحلاني وزوجته السيدة كوليت الحلاني عام ١٩٩٥، والهدف من ذلك تسليط الضوء على التناغم العائلي الذي صنعه حبّهما.

تلقى عاصي الحلاني مع إطلاق عمله الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوه عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنه نجح في تقديم أغنية بستايل جديد وكليب يحمل رسالة إجتماعية هامة حول أهمية دور العائلة في حياة كل شخص.