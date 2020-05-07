ريم النجم تحرج ملاك الكويتية على الهواء بسبب سمنتها.. فكيف ردت الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت الإعلامية الكويتية ريم النجم في إحراج ضيفتها الفنانة ملاك الكويتية على الهواء مباشرة، أثناء استضافتها في برنامج "سراي"، المذاع على التليفزيون الكويتي، بعد سؤالها عن سبب ابتعادها عن الأعمال التليفزيونية خلال الفترة الماضية.

وقالت ريم لملاك :"أنتي ابتعدتي عن الأعمال التليفزيونية لأكثر من سنة.. هل بسبب السمنة؟"، وهو ما تسبب في إحراج كبير للأخيرة، مشيرة إلى أنها سبق َوأن اتفقت معها قبل الهواء ألا تتحدث معها عن هذا الموضوع.

وقالت ملاك :"أنا كنت ناوية أنزل وزني لأني وايد متت الفترة اللي طافت بس جميع محاولاتي فشلت.. أنا كنت متوقفة تماما عن الأعمال التليفزيونية.. ولكن لما كلمتني الفنانة سعاد عبدالله ما قدرت أقول لها لا.. لذلك شاركت في مسلسلها هذا العام".

وتابعت : "أنا مع الأسف ما تشرفت أني كملت في معهد التمثيل.. لكن أنا مع احترامي لطلبة المعهد أنا درست في مدارس أهم لأني درست تحت إيد الفنانة سعاد عبدالله وحياة الفهد والكثير من عمالقة الفن.. ما توقع أنه أحد من طلاب المعهد درس تحت أيدي هؤلاء الفنانين ".

وأعربت عن استيائها من مشاهد الأحضان الموجودة حاليا في المسلسلات الخليجية، قائلة :"في فرق بين الجرأة وفي فرق بين الوقاحة.. يعني أنا أتذكر في مشهد كلوني الدنيا عليه مع الفنان مشاري البلام أنا كنت نائمة وهو قاعد على طرف السرير وقامت الدنيا ما قعدت.. َأما الحين في أحضان وأشياء من هذا القبيل ويقولون عليها جرأة".

وأوضحت :"أنا ما عندي مشكلة أني أسوي دور جريء لكن مو وقح يعني من غير أحضان أو لمس.. فضلا عن أنه لابد من التنويه قبل بداية المسلسل على التليفزيون أنه حق فئة عمرية محددة".

Advertisements

وقالت:"هناك بعض الفنانات يقدمن هذه المشاهد على أنها جرأة ولا ثبات أنهن يستطعن تقديم أي شيء.. مع احترامي هذا اسمه جرأه غبية".

واختتمت حديثها: "في مشاهد محذوفة من التليفزيون الكويتي وقناة أبو ظبي بتعرضها.. وهذا دليل أن هنا إطار لا نستطيع أن نخرج عنه وفي حدود ما نقدر نتخطاها وإن شاء الله لما نمثل بره بنصير أعمق".

وكانت الفنانة ملاك قد شنّت هجومًا حادًا على أحد المنتجين للأعمال الفنية بالكويت، لم تذكر اسمه، بسبب إجبارهم على النزول واستكمال التصوير في الوقت الذي تشدد فيه الدولة على مواطنيها التزام مساكنهم، من أجل المساعدة في وقف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت ملاك الكويتية، في مقطع فيديو بثته على "سناب شات":"أنا بس حبيت أصور لكم هذا السناب مخصوص عشان أبرئ ذمتي وأبرئ نفسي قدام الله وخلق الله مثل ما قلتلكم عشان أنا لو انجبرت أنزل تصوير أنا مالي ذنب".

وتابعت ملاك: "أنا مالي ذنب لو طلعت من لوكيشن التصوير وأنا شايلة مرض من التجمعات وعديت أحد بالجمعية أو بالمستوصف أو عديت أحد بأي مكان".

وكانت الفنانة قد أثارت في وقت سابق ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن "ويسكي" وصفته بأنه "حلال"، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر "سناب شات" وهي داخل إحدى المحلات تقول: "اللي يبي واين حلال ييجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة".

وأظهرت في إحدى الصور العديد من الزجاجات الخاصة بـ"الويسكي" وبعضها دُوّن عليه: "مشروب العنب بدون كحول"، الأمر الذي جعل المتابعين يبدون اشمئزازهم من الإعلان وتركوا تعليقات عبر المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الفنية في "إنستغرام".