شكرا لقرائتكم خبر عن جو روسو مؤلف فيلم Extraction يبدأ التحضير لجزء ثاني من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المؤلف جو روسو أنه انهى صفقة جديدة مع شبكة نيتفلكس، للعمل على جزء ثانى تكملة لـ فيلم الأكشن Extraction، وتقوم شركة AGBO، التي يديرها روسو وشقيقه أنتوني، بـ جمع أبطال العمل معا من جديد، حيث أنهم متفائلون بـ عودة المخرج سام هارجريف، والممثل العالمى كريس هيمسوورث، يستكمل لعب دوره، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

قال روسو لـ Deadline: "نحن في المراحل التكوينية لما يمكن أن تكون عليه قصة الزء الثانى من Extraction، نحن لا نعرف بعد إذا كانت تلك القصة تمضي قدمًا أو يتراجع عنها فى الوقت المناسب، حيث أننا تركنا نهاية مفتوحة كبيرة تترك علامات استفهام للجمهور".

كما يتجه فيلم Extraction ليكون أكثرأعمال شبكة نيتفلكس مشاهدة، فى فترة 4 أسابيع، العمل طرح فى 24 أبريل الماضى، استطاع أن يجذب عدد كبير من المشاهدين حوله، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ladbible "، كما نشر بطل العمل كريس هيمسورث صورة على حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا " لقد فوجئنا تمامًا بالرد الذي حصل عليه هذا الفيلم! إذا لم تكن قد شاهدته بعد، عليك الذهاب إلى نيتفلكس ومشاهدته".

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فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.

فيلم Extraction من بطولة، ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا، مارك دوناتو، كريس جاي أليكس، جيتانجالي ثابا، مير سروار، هايز ويلفورد.