شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدقاق: اللعثمة ميزت حبشى فى "النهاية" ومالقتش مفر من الإعتذار من حلاوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب محمد الدقاق في مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة ON، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

الفنان محمد الدقاق قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بمشاركته في مسلسل النهاية، والذي رشح له من خلال شركة الإنتاج التي تعاون معها من قبل في مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان، وأضاف قائلا: "في البداية عندما عرض علي دور حبشي الذي أقدمه اعتذرت عنه، حيث رأيت عدم وجود مساحة تمثيل في الدور المكتوب، ولكن بدأت أفكر في جعل الدور مختلف وأضفت بعض التفاصيل للشخصية.

في البداية تخيلت الشخصية لشخص أخرس، ولكن بعد جلسات العمل مع المخرج ياسر سامي ، توصلنا لأن يكون شخص يجد صعوبة في الكلام ، وشخصية حبشي هي شخصية بعد مائة عام من الأن لذا تخيلتها مختلفة في الشكل والمظهر، وحاولت قدر المستطاع أن أكون مختلفا عن أبعاد الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفي والفنان محمد خميس اللذان يجمعني بهما أغلب المشاهد .

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تابع الدقاق قائلا توقعت نجاح المسلسل منذ عرض البرومو الخاص به حيث تفاجأنا جميعا بردود أفعال الجمهور ، وأعتقد إن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت علي نجاح المسلسل أهمها الجمهور العريض للفنان يوسف الشريف ، كذلك فكرة تقديم مسلسل خيال علمي جذب الكثير وقد أبدع في ذلك المخرج ياسر سامي .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .