نوال الكويتية توجه رسالة لصناع أوبريت "إنتوا لها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرصت الفنانة نوال الكويتية، على توجيه رسالة إلى صناع أوبريت"إنتوا لها"، الذي شاركت في غنائه إلى جانب كوكبة من النجوم..
وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر،: "تشرفت بالمشاركة مع زملائي الفنانين بهذا العمل الرائع..شكرا للملحن فهد الناصر والمشرف على العمل أنور المشيري والشكر الكبير للغالية الشاعرة الكوت".
أوبريت "انتوا لها"، هو أوبريت كويتي عربي يضم نخبة كبيرة من الفنانين وهم الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس وحسين الجسمي ونبيل شعيب و بلقيس و الفنان راشد الماجد و نوال الكويتية وسناء الخراز ومحمد المسباح ومن أشعار الكوت وألحان فهد الناصر".
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