سؤال صادم من إيناس الدغيدي إلى عبير صبري في شيخ الحارة والجريئة

طرحت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا صادما على الفنانة عبير صبري، حول المبلغ التي ممكن أن تقبله حتى تقوم عبير بدور إغراء ساخن، وأجابت الفنانة عبير بأنها لا تقدر الآن أن تقوم بمثل

هذه المشاهد.

وأضافت عبير بأن زوجها لا يتدخل في مشروعاتها الفنية أو اختيار الأدوار، وجاء ذلك عبر صفحة "القاهرة والناس" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،

من خلال برنامج شيخ الحارة والجريئة.

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يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.