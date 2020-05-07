شاهد.. أغنية تسلم الأيادي تحرق نفسية الإرهابيين في الاختيار

دار حديث بين الإرهابي عماد عبدالحميد "عماد عبدالحميد"، والإرهابي هشام عشماوي "أحمد العوضي"، حول إهمال الجماعة لهم، وأن قادتهم لا تعاملهم مثلهم، وأخبر عماد لهشام بأن الميري يجري وراءهم، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ثم دخل عليهم أحد الإرهابيين وطلب منهم بأنهم سيرحلون إلى مكان آخر دون الرد على سؤال "هشام" أين سيذهبون، وبعد ذلك طلب منهم قادتهم بأن المعروفين للجيش هم الذين سيرحلون، أما غير المعروفين سيمكثون

بذات المكان على أن يمثلون بأنهم مجرد مزارعين، كما طالبهم بأن يضعوا أغنية تسلم الأيادي حتى لا يشك بهم أبطال القوات المسحلة.

وأعترض عليه أحدهم بأنه يفضل أن يموت ولا يضع تلك الأغنية على هاتفه المحمول حتى يخبره الإرهابي توفيق فريج "ضياء عبدالخالق" بأن الحرب خدعة ويجب عليه بأن يتحمل سماعها.

Advertisements

يذكر أن مسلسل الاختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي،

وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.