دانيال رادكليف وديفيد بيكهام وغيرهما يقرأون الجزء الأول من هاري بوتر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت إحدى المنصات الموسيقية وكذلك موقع الأديبة الشهيرة جوان رولينغ المعروفة بـ جي كي رولينغ نسخة صوتية إلكترونية مجانًا لأول جزء من سلسلتها الأدبية الشهيرة هاري بوتر بأصوات مشاهير، بينهم ​دانيال رادكليف​ الذي أدى دور الساحر في النسخة السينمائية لهذا العمل، كذلك ستُنشر فيديوهات عن التسجيلات عبر موقع "ويزاردينغ وورلد" الإلكتروني، الموقع الرسمي لهذه السلسلة.

ونشرت المنصة الموسيقية، الفصل الأول من هذه النسخة بصوت الممثل البريطاني الذي شارك في الأجزاء الثمانية من سلسلة أفلام هاري بوتر بين 2001 و2011، على أن يليه فصل آخر يتلوه مشاهير آخرون من بينهم نجم كرة القدم السابق ​ديفيد بيكهام​ والممثل إيدي ريدماين والممثلة داكوتا فانينغ.

إشارة إلى أن أكثر من نصف مليار نسخة من قصص هاري بوتر بيعت حول العالم، كما أن الجزء الأول من السلسة الصادر في 1997 لا يزال الأكثر مبيعًا على الإطلاق وفق "ويزاردينغ وورلد".

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