لاميتا فرنجية بجلسة تصوير جريئة بالأبيض والأسود-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة والعارضة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ لجلسة تصوير بالأبيض والأسود داخل منزلها وقد غيرت من تعابير وجهها في كل صورة وأغببها جاء عفوياً، ونالت استحسان جمهورها، وعلقت عليها :"أي واحدة هي المفضلة لديكم".

وبدت في الصور بفستان أسود أنيق جاء مفتوحاً عند الصدر وبلا كمين استعرضت فيه مفاتنها، وليكشف عن قوامها الرشيق، وتركت خصلات شعرها المتطاير بطريقة جذابة للأنظار.

إشارة إلى أن لاميتا فرنجية شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود، كما مثلت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



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