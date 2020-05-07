طلال مارديني في رد ناري على تشكيك أيمن رضا بنجومية معتصم النهار

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت تصريحات الممثل السوري أيمن رضا التي انتقد فيها عدداً من زملائه تلقى ردود فعل شاجبة حتى اليوم، وكان آخر فصولها خروج الممثل السوري ​طلال مارديني​ عن صمته ومدافعاً عن زميله وصديقه ​معتصم النهار​ في وجه تشكيك أيمن رضا في نجوميته خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ​هشام حداد​ على تلفزيون "لنا".

ووجه مارديني رسالة قاسية لكل منتقدي زميله معتصم النهار، في بث مباشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا :"النهار فنان موهوب إستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة وجيزة".

وتابع: "إن الذين لم تعجبهم نجاحات النهار بدأوا يظهرون له صوراً قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب فضائح له بسبب غيرتهم وحقدهم"، مشيراً إلى أنه "من غير المنطقي أن ترى فناناً يُهاجم بهذه الطريقة فقط لأنه استطاع شق طريق بنفسه".

وطالب مارديني جميع الحقودين والحسودين بأنه "إذا لم تفرح لنجاح صديقك وتصفق له إلتزم الصمت، ليعود ويقول " اخرس".

وتباينت وجهات نظر المتابعين حول كلام مارديني بين من أكد بأنه حقيقي وواقعي، فيما اعتبر البعض الآخر أنه يدافع عن صديقه النهار في ظل الهجوم الذي شنه أيمن رضا.

وكان رضا انتقد معتصم النهار وشكك في نجوميته معتبراًَ أن شركة الصباح هي التي قدمته للوطن العربي وليس بإختيار الجمهور.