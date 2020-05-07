شاهد.. مايا دياب تعصر الفوطة مع السقا: “مش معقول البهدلة”

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة على برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه رزان مغربي، على قناة “إم بي سي مصر”، مساء أمس الأربعاء.

وقد نجح السقا في الفوز على مايا دياب بعد تقدمه عليها في تحديات “المرجيحة” و “رماية غريبة” و”بالكيلو” و ،فيما فازت مايا بتحدي “هاتها من الآخر” و”امسك نفسك”، ووفق قواعد البرنامج يحصل الفائز على 100 ألف جنيه يتبرع بها لجمعية خيرية.

وتعرض السقا خلال الحلقة لسقوط قوي خلال تحدي “المرجيحة” ليسقط بشكل مفاجئ وهو يحاول التاقط الكرة لإسقاطها في السلة، ما تسبب في إيقاف المسابق حتى الاطمئنان على السقا ثم عاد لينهي باقي التحديات.

وفي تحدي “عصر الفوطة” حاولت مايا دياب جاهدة فيما كانت تقول: “شو البهدلة اللي انا فيها عالتلفزيون برمضان ليه شو بدي بكل هالخبرية كنت ضليت بالبيت ومرتاحة” وتابعت “الله يخليلي البنات اللي بساعدوني بالبيت” ولكنها خسرت في النهاية بعد تقدم السقا عليها بفارق بسيط.