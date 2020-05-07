النعاس بعد الاكل.. ما هي اسبابه وكيف تتغلب عليه؟

كتب امير فتحي في الخميس 7 مايو 2020 06:57 صباحاً - يشعر الكثيرون منا بالحاجة الى النوم والراحة خاصة بعد تناول وجبة دسمة من الطعام ومع أن هذا أمر طبيعي ويحدث للجميع بسبب عوامل عديدة غير انه قد يكون مصدر قلق في حال حدوثه كل مرة واعاق قدرتك على العمل.

أسباب النعاس بعد الاكل

يطلق الجسم بعد الاكل هرمونات مثل الأميلين ووالغلوكاغون والكوليسيستوكينين والتي تزيد من مستويات السكر في الدم، مما يخلق شعورًا بالامتلاء وينتج الأنسولين الذي سيتم دفقه من خلال أنسجة الخلايا ويوفر الطاقة لها، وفي الوقت نفسه يطلق الدماغ السيروتونين الذي يسبب النعاس.

ومع أن الجسم يقوم بهضم جميع أنواع الأطعمة بنفس الطريقة، ويمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى النعاس أكثر من غيرها، كالأطعمة الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية ، مثل اللحوم والدواجن والبيض والأسماك والسبانخ والجبن وفول الصويا، حيث يستخدم الجسم هذا الحمض الأميني لإنتاج السيروتونين المسؤول عن النعاس.

وتساعد أيضا الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على إنتاج الأحماض الأمينية السيروتونين والتريبتوفان الموجودة في الدماغ، مما يؤجي إلي شعورك بالنعاس لذلك فإن الوجبة المناسبة في الليل قبل النوم هي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين مثل الحليب والحبوب.

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متى تستشير طبيب؟

إن استمر شعورك بالنوم بعد تناول الطعام، وأصبح الأمر أكثر سوءًا، عليك استشارة طبيب لأن ذلك قد يكون نتيجة لأسباب صحية. هذه الأسباب قد تكون فقر الدم، أو مرض السكري، أو مشاكل في الكلى، أو مشاكل في الغدة الدرقية، أو عدوى.

وقد تكون الزيادة في النوم بعد الأكل نتيجة لاختلال في توازن الشوارد في الجسم، أو الحساسية، أو قلة النوم في الليل. إن كنت تتناول علاجًا معينًا، فقد يكون السبب أيضًا في رغبة النوم. لذلك إن لاحظت أية أسباب أخرى غير الأطعمة لازدياد رغبة النوم بعد الأكل، فعليك استشارة الطبيب.

كيف تمنع نفسك من النوم بعد الأكل ؟



قد يكون من الصعب أحيانًا التغلب على شعور النوم بعد الأكل، لكن يمكن تخفيفه باتباع الخطوات التالية

• تغيير العادات الغذائية، واتباع نظام غذائي صحي، وزيادة تناول الألياف والحبوب والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة.

• يمكن شرب الشاي أو القهوة للتغلب على شعور النوم بعد تناول وجبة الغداء.

• من الجيد أخذ قيلولة لمدة 10 – 20 دقيقة بعد الغداء.

• تغيير مواعيد تناول الوجبات بتبكير تناول العشاء إلى وقت المساء.

• القيام بالمشي أو بعض التمارين البسيطة بعد تناول العشاء قد يكون مفيدًا. هذه النشاطات لن تمنعك من النوم فقط، إنما ستجعلك تتمتع بفوائد صحية أخرى كفقدان الوزن.